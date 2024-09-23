إعدام 11.5 طن أغذية فاسدة وتحرير 1615 محضر بجنوب سيناء

قامت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، بشن العديد من الحملات، التي استهدفت أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكافة مدن جنوب سيناء.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبناءًا على توجيهات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والتكليف المباشر من الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي بالمديرية.

و علي غرار ذلك تمكن فريق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع مشرفي ومفتشي الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة خلال أول 50 يوما من مبادرة 100 يوم صحة في شن حملات تفتيش مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمحافظة لضمان وصول غذاء صحي آمن لكافة المواطنين القائمين والقادمين إلى جنوب سيناء.



كما وصل عدد المنشآت التي تم المرور عليها إلى 905 منشأة، وتم خلالها تحرير 689 محضر نظافة عامة وأيضا تحرير 900 محضر لعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية بتلك المنشآت، كما تم تحرير 26 محضر ضبط لأغذية ومشروبات بلغ وزنها 29878 لترا و1070 كجم، وتنوع سبب الضبط بين انتهاء صلاحيتها أو عدم استيفائها اشتراطات السلامة، أو عدم تسجيل بياناتها بشكل صحيح، وعدم معرفة مصدرها ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 1615 محضرا.

كما تم خلال تلك الحملات إعدام 8374 كجم و3042 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وبها تغير عام بالخواص الطبيعية، كما تم التوصية بغلق 4 منشآت لعدم مطابقتها للمواصفات ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتم سحب فريق العمل 119 عينة وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لضمان مدي سلامتها للاستهلاك.