رئيس جامعة طنطا يستقبل ممثل جهاز التنظيم والإدارة

استقبل اليوم الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، خالد عبد العزيز محمدى ممثل جهاز التنظيم والإدارة، وذلك تمهيداً لاعتماد مركز الحساب العلمي ومركز الخدمة العامة للحاسبات والتكنولوجيا ومركز اللغات والتعليم المستمر، بحضور الدكتور علاء حلويش المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة ومحمد بيومي الأمين المساعد للجامعة والدكتور ياسر عبد الرحمن مدير مركز التدريب بالجامعة والدكتورة أسماء بدوي بمركز التدريب بالجامعة.

أكد الدكتور محمد حسين حرص الجامعة الدائم على تطوير وحداتها ومراكزها وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع الوحدات والمراكز بالجامعة للحصول على الاعتماد، مثمنا جهود جميع العاملين بالمراكز في تجهيز وإعداد كافة المعايير اللازمة لحصولهم على الاعتماد، لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وتحقيق الريادة، والتميز محليًا ودوليًا.

أضاف الدكتور علاء حلويش أن المركز الرئيسي للتدريب المستدام يعمل بشكل دائم على تـاهيل جميع المراكز والوحدات التابعة له للحصول على الاعتماد.

مشيرا إلى هذا الاعتماد سيسهم بقوة تعزيز مكانة الجامعة التدريبية من خلال الشراكات المؤسسية التي تبرمها الجامعة مع الجهات الأخرى.

موجها الشكر للدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعمه الدائم للمراكز والوحدات التابعة للمركز الرئيسي للتدريب المستدام.