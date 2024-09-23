مسؤولة عن النزلات المعوية بأسوان.. ما هي بكتيريا ايكولاي أو الإشريكية القولونية

بعد إعلان مسؤوليتها عن نزلات أسوان....قرأت لك

أعلن وزير الصحة والسكان أن بكتيريا ايكولاي أو الإشريكية القولونية وراء النزلات المعوية بأسوان، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم.

وتعتبر بكتيريا ايكولاي أو الإشريكية القولونية نوعا من أنواع البكتيريا السالبة لصبغة الجرام المتواجدة بكثرة في أمعاء الإنسان بشكل طبيعي دون أن تسبب أي أعراض أو مشاكل صحية، إلا أنه إذا تحولت هذه الأنواع إلى سلالات تحمل جينات تمكنها من اختراق الخلايا أو تدميرها أو إفراز السموم داخل الجسم فإن المشاكل الصحية تبدأ بالظهور.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تفاصيل إصابة حالات النزلات المعوية بأسوان بـبكتيريا «الإيكولاي»، مشيرًا إلى أن المعامل المركزية بالقاهرة التابعة للوزارة كشفت عن وجود مرض بالبكتيريا الإشريكية القولونية «الإيكولاي» بين الحالات المصابة في أسوان وتحديدًا في قريتي أبوالريش ودراو

..بشكل عام تعد سببًا مهماً لأنواع عديدة من الأمراض مثل كالتهاب المرارة.تسمم الدم.التهاب البول.التهاب غشاء السحايا عند الأطفال حديثي الولادة.التهاب الرئة..في الحالات الشديدة تكون مصحوبة بقيء واسهال

وهي بحسب د نادية عبد المطلب استاذ التغذية الخاصةتنتقل بكتيريا الـ ايكولاي عن طريق شرب ماء ملوث، خاصة ماء الحنفية غير المعقم بالكلور أو شرب الماء من أماكن خاصة للماء غير معقمة مثل الآبار، والبحيرات، وبرك السباحة، أو باختلاف مياه الشرب بمياه الصرف الملوثة بالأخص بالكيماويات، وقد تنتقل من خلال الأشخاص المسافرين إلى دول لا تهتم بنظافة وتعقيم الشراب.

وقد تنقل أيضا من مخالفة بعض الحيوانات، وبشكل عام الأعراض الشائعة لعدوى ايكولاي تشمل الإسهال المفاجئ وعادة مصحوبا بالدم..بحسب كلام الأطباء المختصين وارتفاع في درجة الحرارة…قيء وغثيان.مص٩وب بالالام البطن نتيجة لزيادة الغازات.

وتشير الموسوعات العلمية الي أن الإصابة بالإشريكية القولونية من الماء أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، خاصةً الخضراوات النيئة، واللحم المفروم غير كامل الطهي. غالبًا يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية من النوع O157:H7 في غضون أسبوع، لكن الأطفال وكبار السن أكثر عُرضةً لخطر الإصابة بشكل مهدد للحياة من أشكال الفشل الكلوي جراء الإصابة بالعدوى.

وتبدأ مؤشرات وأعراض الإصابة بالإشريكية القولونية O157: H7 في الظهور عادةً بعد ثلاثة أو أربعة أيام من التعرض للبكتيريا. ولكن ربما تصاب بالمرض بعد التعرض للبكتيريا بفترة تتراوح بين يوم واحد إلى أسبوع أو أكثر. تتضمَّن العلامات والأعراض السابق سردها وأفراد الأسر التي تضم أطفالاً صغارًا مصابين بعدوى الإشريكية القولونية هم المعرضون بنسبة كبيرة للإصابة بهذه العدوى. فقد حدثت حالات تفشي كذلك بين الأطفال الذين يزورون حدائق الحيوانات الأليفة وحظائر الحيوانات في معارض المقاطعات.

عوامل الخطر

يمكن أن تصيب الإشريكية القولونية أي شخص تعرض للبكتيريا المسببة لها. لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بها من غيرهم. وتتضمن عوامل الخطر ما يلي:

العُمر. الأطفال الصغار والبالغون الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية ومضاعفات أكثر حدة بسبب هذا النوع من العدوى.

ضعف الأجهزة المناعية. الأشخاص المصابون بضعف أجهزة المناعة نتيجة لإصابتهم بالإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب) أو بسبب أدوية علاج السرطان أو الأدوية المستخدمة لمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالإشريكة القولونية.

تناول أنواع معينة من الطعام. تتضمن قائمة الأطعمة التي قد تعرضك لخطر الإصابة اللحم البقري غير كامل النضج، وعصير التفاح أو مشروب سيدر أو الحليب غير المبستر، والجبن الطري المصنوع من الحليب الخام.

وقت معين من السنة. غير معروف السبب في أن معظم الإصابات في الولايات المتحدة بالاشريكة القولونية (الإي كولاي) تكون في الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

مستويات منخفضة من حمض المعدة. يحمي حمض المعدة من الإصابة بالإشريكية القولونية. إذا تناولت أدوية لتثبيط حمض المعدة مثل ايزوميبرازول (نيكسيوم) وبانتوبرازول (بروتونيكس) ولانسوبرازول (بريفاسيد) وأوميبرازول (بريلوسيك)، قد تزيد تلك الأدوية من خطر الإصابة بعدوى الإشريكية القولونية (الإي كولاي).

المضاعفات

غالبًا ما يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية في غضون أسبوع. لكن قد يتعرض بعض الأشخاص، خاصةً الأطفال وكبار السن، لخطر الإصابة بنوع خطير من الفشل الكلوي يُعرف باسم متلازمة انحلال الدم اليوريمي وهي متلازمة تهدد حياة الشخص المُصاب بها.

الوقاية

لا يوجد لقاح أو دواء يمكنه حمايتك من أي مرض له علاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية رغم عمل الباحثين على التحقق من فعالية بعض اللقاحات المحتملة. وللحد من فرص تعرضك لبكتيريا الإشريكية القولونية، لا تشرب مياه البحيرات أو البرك، واغسل يديك كثيرًا، وتجنَّب الأطعمة غير المضمونة، واحذر من انتقال الملوثات بين الأطعمة.

الأطعمة الخطرة

طهو الهامبرجر حتى تصل درجة حرارته إلى 160 فهرنهايت (71 درجة مئوية). ينبغي تناول الهامبرجر مطهو جيدًا، بحيث لا تظهر به أي أجزاء وردية اللون. لكن اللون ليس دليلاً جيدًا لمعرفة ما إذا كان اللحم قد نضج. يمكن أن يصبح اللحم - خاصة إذا كان مشويًا - بنيًا قبل تمام طهيه. استخدم مقياس حرارة اللحوم للتأكد من تسخين اللحم حتى تصل درجته حرارته إلى 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية) على الأقل عند أعلى نقطة في سمكه.

اشرب الحليب والعصير/عصير التفاح (سيدر) المبستر. أي عصير معلب أو محفوظ في زجاجة في درجة حرارة الغرفة قد تعرض على الأغلب للبسترة، حتى وإن لم يوضح الملصق الموضوع عليه ذلك. تجنب تناول أي مشتقات حليب أو عصائر غير مبسترة.

اغسل اللحم النيئ جيدًا. غسل المنتجات قد لا يؤدي إلى التخلص من كل بكتيريا الإشريكية القولونية (الإي كولاي) — خاصة في الخضر الورقية، والتي تتضمن العديد من الأماكن التي يمكن أن تلتصق بها البكتيريا. والشطف بعناية يمكن أن يزيل الأوساخ، ويقلل من كمية البكتيريا التي قد تكون عالقة بالخضار والثمر.

تجنَّب انتقال التلوث

اغسل الأواني. استخدم الماء الساخن والصابون لغسل السكاكين وأسطح العمل وألواح التقطيع قبل ملامستها للمنتجات الطازجة أو اللحوم النيئة وبعدها.

احتفظ بالأطعمة النيئة منفصلة عن بعضها. يشمل ذلك استخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة وألواح تقطيع لباقي الأطعمة، مثل الخضار والفواكه. لا تضع الهامبرغر المطهي في نفس الطبق الذي استخدمته للفطائر النيئة.

اغسلْ يديك. اغسل يديك بعد تحضير الطعام أو تناوله، أو بعد استخدام الحمام أو تغيير حفاضات الطفل. تأكد من أن الأطفال يغسلون أيديهم أيضًا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وبعد ملامسة الحيوانات.

و. أفراد الأسر التي تضم أطفالاً صغارًا مصابين بعدوى الإشريكية القولونية هم المعرضون بنسبة كبيرة للإصابة بهذه العدوى. فقد حدثت حالات تفشي كذلك بين الأطفال الذين يزورون حدائق الحيوانات الأليفة وحظائر الحيوانات في معارض المقاطعات.

عوامل الخطر

يمكن أن تصيب الإشريكية القولونية أي شخص تعرض للبكتيريا المسببة لها. لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بها من غيرهم. وتتضمن عوامل الخطر ما يلي:

العُمر. الأطفال الصغار والبالغون الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية ومضاعفات أكثر حدة بسبب هذا النوع من العدوى.

الأطفال الصغار والبالغون الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية ومضاعفات أكثر حدة بسبب هذا النوع من العدوى. ضعف الأجهزة المناعية. الأشخاص المصابون بضعف أجهزة المناعة نتيجة لإصابتهم بالإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب) أو بسبب أدوية علاج السرطان أو الأدوية المستخدمة لمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالإشريكة القولونية.

الأشخاص المصابون بضعف أجهزة المناعة نتيجة لإصابتهم بالإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب) أو بسبب أدوية علاج السرطان أو الأدوية المستخدمة لمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالإشريكة القولونية. تناول أنواع معينة من الطعام. تتضمن قائمة الأطعمة التي قد تعرضك لخطر الإصابة اللحم البقري غير كامل النضج، وعصير التفاح أو مشروب سيدر أو الحليب غير المبستر، والجبن الطري المصنوع من الحليب الخام.

تتضمن قائمة الأطعمة التي قد تعرضك لخطر الإصابة اللحم البقري غير كامل النضج، وعصير التفاح أو مشروب سيدر أو الحليب غير المبستر، والجبن الطري المصنوع من الحليب الخام. وقت معين من السنة. غير معروف السبب في أن معظم الإصابات في الولايات المتحدة بالاشريكة القولونية (الإي كولاي) تكون في الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

غير معروف السبب في أن معظم الإصابات في الولايات المتحدة بالاشريكة القولونية (الإي كولاي) تكون في الفترة من يونيو إلى سبتمبر. مستويات منخفضة من حمض المعدة. يحمي حمض المعدة من الإصابة بالإشريكية القولونية. إذا تناولت أدوية لتثبيط حمض المعدة مثل ايزوميبرازول (نيكسيوم) وبانتوبرازول (بروتونيكس) ولانسوبرازول (بريفاسيد) وأوميبرازول (بريلوسيك)، قد تزيد تلك الأدوية من خطر الإصابة بعدوى الإشريكية القولونية (الإي كولاي).

المضاعفات

غالبًا ما يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية في غضون أسبوع. لكن قد يتعرض بعض الأشخاص، خاصةً الأطفال وكبار السن، لخطر الإصابة بنوع خطير من الفشل الكلوي يُعرف باسم متلازمة انحلال الدم اليوريمي وهي متلازمة تهدد حياة الشخص المُصاب بها.

الوقاية

لا يوجد لقاح أو دواء يمكنه حمايتك من أي مرض له علاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية رغم عمل الباحثين على التحقق من فعالية بعض اللقاحات المحتملة. وللحد من فرص تعرضك لبكتيريا الإشريكية القولونية، لا تشرب مياه البحيرات أو البرك، واغسل يديك كثيرًا، وتجنَّب الأطعمة غير المضمونة، واحذر من انتقال الملوثات بين الأطعمة.

دقيقة مع Mayo Clinic: تجنب العدوى الصيفية بالإشريكية القولونية

الأطعمة الخطرة

طهو الهامبرجر حتى تصل درجة حرارته إلى 160 فهرنهايت (71 درجة مئوية). ينبغي تناول الهامبرجر مطهو جيدًا، بحيث لا تظهر به أي أجزاء وردية اللون. لكن اللون ليس دليلاً جيدًا لمعرفة ما إذا كان اللحم قد نضج. يمكن أن يصبح اللحم - خاصة إذا كان مشويًا - بنيًا قبل تمام طهيه. استخدم مقياس حرارة اللحوم للتأكد من تسخين اللحم حتى تصل درجته حرارته إلى 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية) على الأقل عند أعلى نقطة في سمكه.

ينبغي تناول الهامبرجر مطهو جيدًا، بحيث لا تظهر به أي أجزاء وردية اللون. لكن اللون ليس دليلاً جيدًا لمعرفة ما إذا كان اللحم قد نضج. يمكن أن يصبح اللحم - خاصة إذا كان مشويًا - بنيًا قبل تمام طهيه. استخدم مقياس حرارة اللحوم للتأكد من تسخين اللحم حتى تصل درجته حرارته إلى 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية) على الأقل عند أعلى نقطة في سمكه. اشرب الحليب والعصير/عصير التفاح (سيدر) المبستر. أي عصير معلب أو محفوظ في زجاجة في درجة حرارة الغرفة قد تعرض على الأغلب للبسترة، حتى وإن لم يوضح الملصق الموضوع عليه ذلك. تجنب تناول أي مشتقات حليب أو عصائر غير مبسترة.

أي عصير معلب أو محفوظ في زجاجة في درجة حرارة الغرفة قد تعرض على الأغلب للبسترة، حتى وإن لم يوضح الملصق الموضوع عليه ذلك. تجنب تناول أي مشتقات حليب أو عصائر غير مبسترة. اغسل اللحم النيئ جيدًا. غسل المنتجات قد لا يؤدي إلى التخلص من كل بكتيريا الإشريكية القولونية (الإي كولاي) — خاصة في الخضر الورقية، والتي تتضمن العديد من الأماكن التي يمكن أن تلتصق بها البكتيريا. والشطف بعناية يمكن أن يزيل الأوساخ، ويقلل من كمية البكتيريا التي قد تكون عالقة بالخضار والثمر.

تجنَّب انتقال التلوث