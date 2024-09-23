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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

مؤتمر صحفى لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32.. الخميس

دار الأوبرا
دار الأوبرا

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مؤتمراً صحفياً فى السادسة مساء الخميس  26 سبتمبر بالمسرح الصغير،  للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، التي يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام فى الفترة من 11 اكتوبر حتى 24 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو  وزير الثقافة.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .

ويشهد المهرجان هذا العام تواجد عدد كبير من نجوم الطرب العربي بالمهرجان الذى يديره د. خالد داغر وامتزجت فيه ألوان غنائية تناسب جميع الأذواق كما تم تطعيم لون الغناء الشبابى ببرنامج حفلات المهرجان.

ومن نجوم الطرب الذين سيشاركون في المهرجان هذا العام، المطربون هاني شاكر ومدحت صالح ومى فاروق وريهام عبد الحكيم  ووائل جسار وعاصي الحلاني وعبير نعمة وأحمد سعد ومروة ناجى وتامر عاشور وعلي الحجار وعمر خيرت وفؤاد زبادى ولينا شاماميان ولطفي بوشناق، ومحمد محسن ونجوم التأليف الموسيقي خالد حماد وعمرو إسماعيل ووحيد خان وممدوح سيف بالإضافة إلى نجوم الأوبرا إيمان عبد الغني وصابرين النجيلى ونهى حافظ وياسر سليمان ومحمد الخولي ورحاب عمر ورحاب مطاوع ومحمد الخولى وأحمد عفت ومحمد حسن وأسماء كمال.

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