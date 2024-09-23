عاجل
الاحتلال يقصف بلدات الجنوب وحزب الله يرد برشقة صاروخية على حيفا الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف واستشهاد طفلين من عائلة سعد جنوب لبنان
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يطالب سكان البقاع اللبناني بالخروج من منازلهم

بوابة الوفد الإلكترونية

‏ وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرًا لسكان قرى منطقة البقاع في لبنان، مطالبًا الأهالي بالخروج من منازلهم خلال ساعتين إذا كانوا قريبين من مواقع حزب الله، مسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية، أو التوجه إلى المدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر.

 وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه: أن عمليات حزب الله تجبر جيش الدفاع الإسرائيلي للعمل ضد البنى التحتية الإرهابية في قراكم.

 

‏ وتابع متحدث جيش الاحتلال: أن جيش الدفاع غير معني بالمساس بكم، فإذا تواجدتم داخل أو بالقرب من منزل يحتوي على أسلحة لحزب الله - عليكم الخروج منه والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه الى المدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة اليه حتى إشعار آخر.

 

‏ وأشار جيش الاحتلال إلى أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته وأسلحته يعرض حياته وحياة أبناء عائلته للخطر.

مواد متعلقة

عاجل.. المقاومة العراقية تهاجم غور الأردن بمسيرات الأرفد

جيش الاحتلال يعلن الطوارئ بالجبهة الشمالية من حيفا نحو الشمال

غوتيريش : قمة المستقبل نهاية البداية ومهمتنا تحويل الكلمات إلى أفعال

الاحتلال يشن عدة غارات جنوب لبنان والدفاع الجوي للمقاومة يتصدى

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنود الاحتلال في كمين رفح

عاجل.. حدث أمني في رفح وطائرات الاحتلال تنتشل جنود
الجريدة الورقية