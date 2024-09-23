إطلاق فعاليات "اتدرب - اتأهل" للاستثمار بالثروة البشرية في سوهاج

شاركت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، في فعاليات مبادرة (اتدرب اتأهل) ، والتى تهدف إلى نشر الوعي وإلقاء الضوء على أهمية الفرص التدريبية المجانية التي توفرها مديرية العمل للشباب من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات التدريبية المتنقلة التابعة لها والمنتشرة في مراكز المحافظة وذلك لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي والتأكيد على أن التدريب هو البوابة الرئيسية للتشغيل والالتحاق بسوق العمل ، بالتنسيق مع وحدة السكان بمحافظة سوهاج ومجمع الإعلام وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناولت الفعاليات التعريف بالمبادرة ، وأهدافها، ومراحلها والجهات الشريكة فيها ، تحت رعاية اللواء عبد الفتاح نور الدين سراج محافظ سوهاج .

وقال حازم علي حسن مدير مديرية العمل بسوهاج ، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أنه جرى أيضاً خلال اللقاء عرض البرامج التدريبية المتنوعة التي تقوم بتنفيذها مراكز التدريب المهني الثابتة ، والوحدات التدريبية المتنقلة داخل المحافظة ، وشروط الالتحاق بالدورات ومزايا الحصول علي الدورات المهنية وأهمية التدريب في الحصول على فرص عمل لائقة وكريمة ، وإستعراض أهم المهن التي يحتاجها سوق العمل في المحافظة كذلك فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها ، وجميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل للجمهور.ِ

وأفادت إلهام أبو زيد وكيل المديرية، بأن مديرية العمل تمتلك 3 مراكز تدريبية ثابتة (مركز تدريب مهني سوهاج – مركز تدريب مهني طهطا – مركز تدريب مهني الكوثر) ، ووحدة تدريبية متنقلة بقرية المشاودة الغربية بمركز جرجا ، وتحتوي على 3 ورش تدريبية ( الخياطة والتفصيل، السباكة الصحية، الكهرباء) ووحدة تدريبية متنقلة بنزلة الشيخ سلمان بمركز المراغة ، وتحتوي على ورشة تدريبية واحدة للتدريب على برامج التبريد والتكييف المتكاملة باستخدام وسائل التبريد الحديثة.

كما جرى خلال اللقاء عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات كذلك الدورات التدريبية الإدارية التي ينظمها الجهاز للشباب الراغب في تنفيذ مشروعات ، وشارك في الفعالية د . بهاء عبدالكريم ممثل عن وحدة السكان بالمحافظة ، وإيمان إمام مدير مجمع الإعلام ود.احمد حبارير نائب مدير جهاز المشروعات.