وكيل صحة الإسكندرية تتفقد مستشفيات التأمين الصحى للطلاب

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، المنشآت الصحية للتأكد من جاهزية التامين الطبى استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وحرصت الدكتورة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على تفقد سير العمل ب{مستشفى طلبة سبورتنج} وكان في استقبالها الدكتورة شاهيناز مصطفى مدير فرع التأمين الصحي لشمال وغرب الدلتا و الدكتور محمد خميس جمعة مدير عام المستشفى.

تفقدت وكيل وزارة الصحة قسم الطوارئ والاستقبال والأشعة وكذلك المعامل الطبية (الميكروبيولوچي- الباثولوجي- الباثولوجيا الجزئية- الباثولوجيا الإكلينيكية) وأقسام الجراحة والعمليات بالمستشفى والعناية المركزة ووحدة المبتسرين وعمليات القلب المفتوح و اطمأنت على حالات الأطفال بأقسام العناية ، كما ناقشت بعض المقترحات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشادت بالمجهود الواضح لجميع العاملين بالمستشفى و نظام التشغيل والجودة ومكافحة العدوى و التميز في القيام بأدق العمليات الجراحية تحت الإدارة المتميزة كما أكدت على زيادة التواصل الفعال مع المرضى و ذويهم.

وأكد دكتورمحمد خميس مدير المستشفى، على التعاون مع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية من أجل تقديم أفضل و أسرع خدمة للمرضى بهدف تكامل الخدمات الصحية بين مختلف مقدمي الخدمة بالمحافظة.

وقد رافق وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة شريهان فؤاد مدير العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتورة شيماء فضالي مسئول مكتب الدعم