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وزير الصحة: إجمالي الوفيات 5 .. ولم نتأكد من ارتباطه بمياه الشرب خلال 12 يومًا.. 480 حالة مصابة بالنزلات المعوية بأسوان
الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب أطباء أسنان القاهرة تقنين أوضاع العيادات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلي أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظات في إطار المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.

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وزيرة التنمية المحلية تشارك في مؤتمر ملتقى بناة مصر 2024

 مجالات التعاون

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين المحافظات والنقابة والتي سيتم التنسيق فيها مع الوزارة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلي استعراض موقف عيادات الأسنان في الأحياء والمراكز والمدن لتقنين أوضاعها وفقاً للقوانين التي صدرت مؤخراً في الدولة المصرية والخاصة وعلي رأسها قانون التصالح علي مخالفات البناء والذي يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام والتأكيد علي أهمية دور النقابة في التوعية وحث الأطباء علي الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك بالعيادات .

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