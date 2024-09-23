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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أستراليا تقدم دعم ب ١٠ ملايين دولار أسترالي لغزة

الخارجية الاسترالية
الخارجية الاسترالية

 

قالت بيني وونج، وزيرة الخارجية الاسترالية، اليوم الاثنين، إن بلادها ستقدم 10 مليون دولار استرالي (6.800.000 دولار)، استجابة للأزمة الإنسانية في فلسطين،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وأوضحت، أن هذا الدعم سيذهب إلى منظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير مساعدات منقذة للحياة.

وأشارت وونج، إلى أن استراليا ستواصل الضغط من أجل وصول إنساني آمن وسريع ودون عوائق إلى غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي حربا ضروسة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والتي أدت لسقوط الالاف من المواطنين والمصابين في كافة القطاع والتي لازالت حتى اليوم،  مع تدهور لكافة الاوضاع الصحية في القطاع. 

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