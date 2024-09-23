مصر تستضيف جيميرجي.. أكبر فعاليات الرياضات الإلكترونية في العالم

تستعد القاهرة لاستضافة جيميرجي، أحد أكبر الفعاليات العالمية للرياضات الإلكترونية، للمرة الأولى.

سيُقام هذا الحدث الضخم على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، في مشروع البروچ التابع لشركة إمكان مصر للتطوير العقاري.



يأتي تنظيم هذا الحدث نتيجة تعاون استراتيجي بين شركة ievents وإنفلونس جروب وشركة eProjects LLC، الشركات الرائدة في مجالات تنظيم وإدارة الفعاليات، والاستشارات الإعلامية، وصانعي التجارب.



من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 40 ألف زائر من عشاق الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم، مما سيحول القاهرة إلى وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية واللاعبين الدوليين الذين سيتنافسون على الجوائز الكبرى.



تم تصميم جيميرجي خصيصًا لعشاق الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو جيم من جميع الأعمار، ويهدف إلى خلق بيئة حيوية تجمع بين الواقع والعالم الافتراضي، مما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل وتكوين تجارب لا تُنسى.

وقد حقق جيميرجي نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه من قبل IFEMA MADRID في عام 2016 حيث نظم أكثر من عشرين نسخة ناجحة في إسبانيا والأرجنتين والمكسيك، مما يعكس قوة مكانته في عالم الرياضات الإلكترونية.



أعرب ماريو بيريز جيريرا، الرئيس التنفيذي لشركة GGTech Entertainment في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حماسه قائلاً: "نحن سعداء بإقامة أول نسخة من جيميرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة، وذلك بعد توسع جيميرجي على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال فعاليات ناجحة في إسبانيا والمكسيك والسلفادور وميامي والأرجنتين وخارجها، مما يمثل إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا. لا شك أن مجتمع الرياضات الإلكترونية في مصر مثير للإعجاب، لذلك نحن فخورون لتقديم تجربة لا تُنسى للاعبين من جميع الأعمار. وبدعم من شريكنا في الشرق الأوسط، eProjects LLC، نحن على ثقة أن جيميرجي مصر سيكون فعالية مهمة في جولة جيميرجي الدولية."



قال شريف البسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة eProjects LLC: "استضافة هذا الحدث المهم للألعاب الإلكترونية في مصر دليل على تأثير واهتمام الدولة بالقطاعات الرقمية والترفيهية. ونحن فخورون بمساهمتنا في تجميع اللاعبين والهواة من جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز الابتكار والمنافسة وتمكين المجتمع ككل من خلال جيميرجي حيث لا يسلط هذا الحدث الضوء فقط على إمكانية مصر كمركز إقليمي للألعاب الإلكترونية، بل يعكس أيضًا التزامنا بتمكين الشباب وتطوير مستقبل الترفيه الرقمي. وبالتعاون مع شركائنا المحليين، ievents وإنفلونس جروب، فإننا نمهد الطريق لفرص جديدة في هذه الصناعة المزدهرة."



من المتوقع أن تساهم استضافة هذا الحدث الفريد في تعزيز مكانة مصر ومنطقة شمال إفريقيا كمركز حيوي لثقافة الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو جيم. حيث سيتمكن الحضور من استكشاف مجموعة متنوعة من ألعاب الكومبيوتر، والهاتف المحمول، ووحدة التحكم (الكونسول)، بدءًا من البطولات المثيرة وصولاً إلى العروض الترفيهية لأبرز الفنانين، بالإضافة إلى العروض العملية لأحدث معدات الألعاب. يجمع جيميرجي بين الترفيه والتكنولوجيا المبتكرة، مما يوفر تجربة فريدة من نوعها.



يقدم الحدث تجربة غير مسبوقة للزوار واللاعبين على حد سواء، حيث سيوفر أعلى مستويات الجودة في كل جانب من جوانب الحدث لتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وأفضل ما في عالم الرياضات الإلكترونية.