مفأجاة.. محافظ أسوان يتناول كوب ماء من الفلتر

ظهر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، يتناول كوب من الماء بمنطقة أبو الريش قبلي، وذلك لخلق حالة بين المواطنين عن صالحية مياه الشرب بعد انتشار أخبار عن تفيد بتوغل مرض غامض يسبب الموت داخلها.

مياه ملوثة في أسوان

علمت الوفد، بأن اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قبل تناوله كوب المياه، تم فلترت المياه في منطقة أبو الريش قبلي، من خلال رفع كفاءة المحطة



وأكد أهالي أبو الريش، في تصريحات خاصة ل "الوفد"، إنه تم رفع كفاءة المحطة، فضلًا عن تركيب وحدة منظومة الكلور الإلكترونية بجانب تنظيف الأحواض أكثر من مرة.

وأشار أهالي أبو الريش عن أن هناك تحسن فى مياه الحنفية ، قائلين "رجعت أفضل من الأول، بدأنا نحس أنها مياه معدنية ".

ويذكر أن زار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أمس الأحد، منطقة أبو الريش، وتناول معهم المياه وكوباً من الشاى لبث الطمأنينة فى نفوسهم والتأكيد على جودة المياه فى منازلهم، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم

وحرص الأهالي على تقديم خالص شكرهم للمحافظ لحرصه على زيارة منازلهم.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية سيتم أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة خزان أبو الريش، مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالي والمواطنين بالشكل المطلوب، وبالتوازي سيتم البدء فى استكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى، والمتوقفة منذ عام 2010، لتأتى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، وهو الذى سيساهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للاستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع.

كما يتم توافر الأطباء بوحدة طب أسرة أبو الريش على مدار اليوم للتعامل مع أى حالات مرضية ، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لهم على الوجه الأكمل .