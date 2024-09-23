الإثنين 23 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

علاء ثابت يستقبل أوائل الثانوية العامة المتفوقين ويقوم بعمل بجولة سياحية لهم ببرلين.. صور

علاء ثابت، رئيس بيت
علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا


 


استقبل علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، ومقره ببرلين، ورئيس التحالف الدولى للمصريين بالخارح في ألمانيا، اوائل الثانوية العامة المتفوقين.

 

وقام علاء ثابت وزوجته منى السيد، رئيسة لجنة المرأة بالتحالف الدولي للمصريين بالخارج في المانيا، باستقبال الطلاب وعمل جولة سياحية ورحلة في برلين، لكي يتعرفوا على معالم الدولة.

 

وحرص علاء ثابت على استضافة الطلبة المصريين اوائل الثانوية العامة بكل حب، متمني لهم دوام التوفيق وأن يرفعوا رأس بلادهم دائما.

 

بذكر أن المانيا تمتلك أجمل المعالم السياحية وأرقى المنشآت السياحية المتنوعة والتي جعلتها من أفضل الوجهات السياحية في العالم التي تجذب الكثير من جميع أنحاء أوروبا والوطن العربي.

 

كما أن السياحة في ألمانيا ليست مجرد سياحة عادية بل تخبئ لزائريها الكثير من أساليب المتعة والاسترخاء وسط أشهر الأماكن السياحية والحدائق الفريدة من نوعها.
 

 

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