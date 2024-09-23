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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

 تعثر صفقة انتقال أحمد رفاعي لغزل المحلة

أحمد الرفاعي
أحمد الرفاعي

أعلن الإعلامي خالد الغندور تعثر انتقال أحمد رفاعي مدافع الزمالك الشاب لفريق غزل المحلة.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك قيد اللاعب في قائمة الإنتظار، والأيام الماضية غزل المحلة طلب التعاقد معه".

وأضاف:" غزل المحلة طلب شراء عقد اللاعب أحمد رفاعي في صفقة بيع نهائي".

وأختتم:" الزمالك رد على طلب غزل المحلة برفض بيع اللاعب والموافقة فقط على إعارته".

وأختتم:" غزل المحلة تمسك بشراء اللاعب ومن هنا تعثرت المفاوضات  واللاعب سيستمر في قائمة الإنتظار لحين استقرار الزمالك على موقفه".

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