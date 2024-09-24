واصل فريق مكلارين لسباقات الفورميلا وان تصدره لبطولة العالم للصانعين للفورميلا وان لهذا الموسم بعد نجاح الفريق في توسيع فارق النقاط مع منافسه المباشر فريق ريد بول رايسنج وايضا فريق فيراري صاحب المركز الثالث.

وكانت جائزة سنغافورة الكبرى للفورميلا وان قد انتهت بفوز سائق مكلارين لاندو نوريس بالمركز الأول وزميله أوسكار بياستري بالمركز الثالث ليحصد فريق مكلارين 40 نقطة في سباق سنغافورة في حين اكتفى فريق ريد بول رايسنج بالحصول على 19 نقطة من خلال حصوله ماكس فيرستابين على المركز الثاني وسيرجيو بيريز على المركز العاشر لتتضاءل فرصة الفريق في الحفاظ على لقب بطولة العالم للموسم الثالث على التوالي .

وهذا هو ترتيب بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي:

الأول : مكلارين 516 نقطة

الثاني : ريد بول رايسنج 475 نقطة

الثالث : فيراري 441 نقطة

الرابع : مرسيدس 329 نقطة

الخامس : استون مارتن 89 نقطة

السادس : ريد بول فيزا 34 نقطة

السابع : هاس 31 نقطة

الثامن : ويليامز 18 نقطة

التاسع : ألبين 13 نقطة

العاشر : صاوبر بلا نقاط