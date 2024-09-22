«عازر» تلتقى قيادات «وفد البحيرة»

التقت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم ، مع المهندس عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد.

يأتى اللقاء تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى وإطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى».

حضر الاجتماع اللواء حسن موافى، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ود. رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور إبراهيم البنا مدير عام المعهد، و احمد فرغلى رئيس مركز ومدينة دمنهور.

من جانب آخر، انتهى حزب الوفد فى البحيرة، بجهود النائب عبد الباسط الشرقاوى، من عمليات زراعة أعمدة الكهرباء فى قرية قراقص مركز شرنوب.

تأتى هذه الخطوة تهدف لتحسين شبكة الكهرباء وتوفير خدمة أفضل لأهالى المنطقة مما يعكس التزام الحزب بتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد النائب عبد الباسط الشرقاوى أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة شاملة للنهوض بالبنية التحتية فى القرى وتوفير حياة كريمة للأهالى.