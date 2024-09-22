الغربية ترفع شعار لا مساس بغذاء المواطنين وعقوبات رادعة للمخالفين

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته الحملات التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين وسلامة الغذاء في مركز ومدينة سمنود.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء و الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

وعلى صعيد متصل تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير عدد من المحاضر لمخابز قرية صالحجر نقص وزن 9 جرام ، نقص وزن 35 جرام ، نقص وزن 19 جرام ،نقص وزن 9 جرام ،مخبز توقف عن الإنتاج واثبات مبيعات خبز وهمية خلال فترة التوقف.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير5 محاضر عدم حمل شهادة صحية و عدد 5محاضر نقص اشتراطات صحية كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير عدد 5 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

و أِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .