محاولات إسرائيلية لاعتراض مسيرات عراقية في الأغوار وجنوبي هضبة الجولان

أظهرت لقطات مصورة مساء اليوم الأحد، محاولات أنظمة الدفاع الإسرائيلية اعتراض طائرات مسيرة يُعتقد أنها عراقية في منطقة الأغوار الجنوبية وجنوبي هضبة الجولان، شمالي الضفة الغربية.

وتجري هذه المحاولات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تراقب القوات الإسرائيلية تحركات الطائرات المسيرة التي يُخشى من استخدامها لأغراض هجومية. وتعتبر هذه الطائرات جزءًا من التهديدات المحتملة التي قد تواجهها إسرائيل من قبل جماعات مسلحة في العراق وسوريا.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الحدود الشمالية لإسرائيل مزيدًا من الاستنفار الأمني.