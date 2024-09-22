الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شاهد.. هالاند يتقدم وكالافيوري يتعادل في قمة السيتي واَرسنال

هالاند
هالاند

تشهد مواجهة مانشستر سيتي واَرسنال إثارة كبيرة، بعدما تقدم السماوي فيما تعادل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

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نجح الدولي النرويجي إرلينج هالاند في تسجيل الهدف الأول لفريقه مانشستر سيتي أمام نظيره اَرسنال في الدقيقة التاسعة، بينما تعادل ريكاردو كالافيوري لـ اَرسنال في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

وأصبحت المباراة قوية ومثيرة، حيث يرغبا السيتي والجانرز في تحقيق الفوز خلال هذه المباراة.

شاهد هدفي مانشستر سيتي واَرسنال

وكان اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:          

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

بينما يأتي على مقاعد الاحتياط، كل من: 

نيتو، وايت، كيويور، ساكوري، لويس سكيلي، جورجينيو، نوانيري، ستيرلينج جيسوس.

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