استمرار فعاليات "مبادرة بداية جديدة" بجنوب سيناء

يشهد استاد طور سيناء الرياضي فعاليات "مبادرة بداية جديدة" في محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة.

مبادرة بداية جديدة

تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في المحافظة وإعدادها للمنافسة على المستوى الأولمبي.

تبدأ الفعاليات في الساعة الخامسة عصرًا بمشاركة 20 لاعبًا في رياضة المصارعة، حيث أظهر الشباب السيناوي حماسًا كبيرًا وإمكانات واعدة. وفي تمام الساعة السابعة مساءً، تنطلق منافسات تنس الطاولة للبراعم بمشاركة 30 لاعبًا من مختلف مدن جنوب سيناء.

وصرح اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء قائلاً: "نفخر بأن تكون محافظتنا جزءًا من هذه المبادرة الوطنية المهمة. إن 'مبادرة بداية جديدة' تفتح آفاقًا جديدة أمام شبابنا وتمنحهم فرصة حقيقية لإظهار مواهبهم الرياضية والوصول إلى المستوى الأولمبي."

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء: "يعد استاد طور سيناء الرياضي منصة مثالية لاحتضان هذه المواهب. نحن نسعى من خلال هذا المشروع إلى بناء قاعدة رياضية قوية في المحافظة وتأهيل أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية."

تجدر الإشارة إلى أن "مبادرة بداية جديدة" في جنوب سيناء تشمل برامج تدريبية مكثفة وأنشطة متنوعة تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وصقلها في مختلف الرياضات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنمية المحافظات الحدودية وإبراز دورها في المشهد الرياضي الوطني.