اتحاد الجولف ينشر اللعبة فى المدارس

بدأ اتحاد الجولف فى تنفيذ البرنامج الطموح لنشر وتعليم رياضة الجولف فى المدارس بالمجان وتحت شعار الجولف للجميع .

ويستهدف اتحاد الجولف من البرنامج جذب اكبر عدد ممكن من طلبة المدارس من المراحل العمرية المختلفة وبالاخص الاعمار الصغيرة للانضمام لرياضة الجولف سواء على مستوى الممارسة او البطولة لاكتشاف وتنمية ورعاية الموهوبين منهم.

ولعب اتحاد الجولف ضربة البداية من الإسكندرية احد اهم واكبر معقل لابطال الجولف فى وذلك بالتعاون مع مدرسة الفرسان .

وبدأت تدريبات التعرف على اللعبة وتعليم الاساسيات تحت قيادة المدربين الدكتور ادهم حجازى وفارس عبد العزيز ووائل على.

ويستهدف اتحاد الجولف التعاون مع اكبر عدد ممكن من المدارس نظرا للفوائد العديدة لرياضة الجولف الأوليمبية سواء على المستوى الرياضى او البدنى او الذهنى بجانب ميزة اخرى مهمة وهى ان الجولف هو رياضة العائلة حيث يمكن لكل افراد الاسرة ممارسة الجولف سويا سواء فى البطولات او التدريبات.

ويجهز اتحاد الجولف لإطلاق برنامجين اخرين للتعليم بالمجان ايضا خلال العام الجارى وهما نشر رياضة الجولف فى الجامعات والاندية الرياضية حيث يتم حاليا وضع الرتوش النهائية لإطلاق البرنامجين.