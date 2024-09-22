هاني رمزي: على معلول أفضل ظهير أيسر في تاريخ الاهلي.. وحسابات القمة مختلفة
أكد هاني رمزي نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر يعيش حالة من الاستقرار الفني بدرجة متميزة بعد تتويجه بالبطولة المحلية والاحتفال بها مؤخراً.
وأكمل:" حسابات القمة بين الأهلي والزمالك دائماً تكون مختلفة وخارج التوقعات مهما كان وضع كلا الفريقين".
وأوضح:" أن علي معلول هو أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي ويستحق الاشادة بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة، ودائماً ما يكون عاملاً رئيسياً في التتويج بالبطولات".
وتابع:"قدم موسماً استثنائياً صعباً للغاية في ظل طول الموسم وتلاحم المباريات في البطولات المختلفة".
وأضاف:" أن الأهلي يسير علي الطريق الصحيح في كافة الملفات وأهمها الصفقات الجديدة وهو ما شاهدناه في الفترة الأخيرة".
واختتم نجم الأهلي السابق قائلاً:" مسؤولو القلعة الحمراء لا يتحركون بمواقع التواصل الاجتماعي أو من جانب الجمهور، وكل إدارة ولها عملها وقراراتها داخل النادي الأهلي".