هاني رمزي: بطولة أفريقيا الأغلى في حياتي.. والاحتفال بالألقاب لا بد مع الجمهور

قال هاني رمزي نجم الأهلي السابق إن الاحتفال بالبطولات لا طعم له بدون حضور الجماهير لذلك لم أكن أرغب في تنفيذ بعض الأفكار التي وصلت لتسليم درع الدوري للأهلي في إحدى الفنادق أو ما شابه.

وأضاف: "الشركة المتحدة اتخذت القرار السليم بالاحتفال في استاد القاهرة بحضور الجماهير وكان يوم مميز للغاية وسط عائلات اللاعبين".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلاً: "أغلى بطولة في حياتي الكروية هي التتويج بكأس الأمم الأفريقية 98 ببوركينا فاسو تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري".

وشهدت احتفالية النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه لقطة غريبة حيث تحطم درع الدوري الجديد، وذلك خلال احتفال لاعبي الأهلي باللقب.

واحتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بالتتويج باللقب رقم 44 في تاريخه عقب فوزه على جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا.