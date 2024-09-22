مدافع لاييبزيج الالماني على رادار ريال مدريد

كشفت صحيفة الماركا الاسبانية ان نادي مدريد يستهدف التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة القادمة لسد العجز في مركزي قلب الدفاع لريال مدريد الذي يعاني من قلة البدائل في هذا المركز .

وكان عدد من لاعبي ريال مدريد قد اصيبوا خلال الفترة الماضية في مركزي قلب الدفاع لكنهم عادوا من الاصابة بالتدريج مثل انطونيو روديجير و ايدير ميليتاو الى جانب عودة الفرنسي ليني يورو خلال الفترة القادمة مما جعل المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي يؤكد على التروي في التعاقد مع لاعب جديد ليكون اعتبارا من بداية الموسم المقبل وهو ما جعل مسئولي ريال مدريد يضعون عدد من الاعبين تحت المراقبة والاختبار مع انديتهم خلال الفترة الحالية .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان مسئولي ريال مدريد يضعون قلب دفاع فريق اف سي لييبزيج الالماني كاستيلو لوكيبا نجم منتخب فرنسا الاوليمبي ليكون اول الاعبين الذين يحظون بأهتمام مسئولي ريال مدريد .

وبحسب صحيفة الماركا فأن مسئولي ريال مدريد وضعوا كاستيلو لوكيبا تحت المجهر خلال مواجهة اف سي لييبزيج مع اتلتيكو مدريد الاسبوع الماضي في دوري أبطال اوربا مشيرة الى انه ظهر بمستوى جيد خلال المباراة مما سيجعل ريال مدريد يواصل مراقبته خلال الموسم الحالي .