وزير الري يتفقد الإدارة المركزية للموارد المائية بمحافظة الشرقية

تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤، الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، في محافظة الشرقية، التقى عددًا من المهندسين والعاملين.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تكثيف المرور يهدف للوصول دائمًا للأفضل والتواصل المباشر مع العاملين خارج نطاق العاصمة، وتعزيز التواصل بين قيادات الوزارة مركزيًا من جانب والسادة العاملين من التخصصات كافة وفى الجهات كلها من جانب آخر.

تحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين:

أكد الوزير حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.

واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الموسم الصيفى للعام الحالى، حيث توجه سيادته بالشكر والتقدير للأداء المميز لإدارة الشرقية الذى أسفر عن نجاح موسم أقصي الاحتياجات وزيادة الإنتاجية الزراعية، حيث أشار مسئولوا الرى بالشرقية إلى أن هذا الموسم شهد أقل معدل من الشكاوى فى ظل المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى مجال تطهيرات الترع والمصارف ومتابعة تطبيق المناوبات ومتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وصيانة البوابات والمنشآت المائية ومحطات الرفع.

وحول تكدس العاملين في بعض الإدارات وعجز في إدارات أخرى، ووجود عجز في العمالة الفنية مثل البحارة وكذلك السائقين، أكد الدكتور سويلم لضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، حيث وجه سيادته بمراجعة الهيكل الوظيفى بالإدارة المركزية والادارات التابعة، وتنفيذ تنقلات للعاملين بين الجهات المختلفة بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية طبقاً لحاجة العمل ولسد العجز ببعض التخصصات المطلوبة، مع الاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في العمالة مع تحفيز العاملين على التحول للعمل بالوظائف التي تعانى من عجز فى الأعداد.

وشدد الدكتور سويلم على أن يتم صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى مع مراعاة معايير الشفافية كافة في تحديد المستحقين لهذه المكافأة من العاملين المتميزين فقط بالإدارة لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد ، مشيراً للمجهودات المبذولة فى مجال تحصيل مستحقات الوزارة حيث يتم الاستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم، والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .

وتم خلال اللقاء أيضًا استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية من نجاح فى منظومة تحصيل مستحقات الوزارة، حيث أشار الدكتور سويلم لحرصه على تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على الإشراف على عملية التحصيل، موجهًا بضرورة زيادة مجهودات العاملين بإدارة الشرقية في مجال تحصيل مستحقات الوزارة.