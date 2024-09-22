انتظام الدراسة في مدارس حلايب والشلاتين

شهدت مدينة حلايب برئاسة عابدين سعيد وبرفقته صلاح حسين مدير الإدارة التعليمية بحلايب انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

واستقبلت المدارس الطلاب وسط أجواء من التفاؤل والحماس، حيث تم تجهيز المدارس بكافة المستلزمات التعليمية لضمان بداية مثمرة للعام الدراسي.

قام عابدين بزيارة مدرسة احمد زويل بحلايب وتفقد الصف الأول الابتدائي وتقديم بعض الهدايا التذكارية للتلاميذ الجدد وحثهم وترغيبهم فى التعليم والتفوق

وأشاد بالتعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان استمرارية التعليم في المنطقة، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يأتي في إطار خطة شاملة لتحسين جودة التعليم وتوسيع الفرص التعليمية للطلاب في المناطق الحدودية.

وأكد صلاح حسين مدير إدارة حلايب أن الادارة، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة. وشملت التجهيزات توفير الكتب المدرسية والمستلزمات الأخرى لضمان سير العملية التعليمية دون أي عوائق

وكلف العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين حربى محمود سكرتير مدينة الشلاتين، بمتابعة انتظام الدراسة بمدارس الإدارة التعليمية بمدينة الشلاتين، صباح اليوم، حيث تم زيارة مدرسة السادات الابتدائية يرافقه ممدوح سعيد مدير الإدارة التعليمية ..وكان فى استقبالهم مدير المدرسة والمعلمين.

وقدم حربى التهنئة بالعام الدراسى الجديد وتابع موقف الكتب الدراسية من حيث توزيعها على الطلاب... و.تم المرور على بعض الفصول الدراسة بالمدرسة وحث الطلاب على الاجتهاد منذ بداية العام..متمنيا لهم التوفيق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسى الجديد بمدن الجنوب وتعزيز التعليم في المناطق الحدودية والنائية، وضمان توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب في كافة أنحاء المحافظة