وزارة العمل تختتم فعاليات برنامجين تدريبيين على الخياطة والفندقة لتأهيل شباب الأقصر

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، في تدشين المبادرة الرئاسية التى شهدها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمنطقة ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والخدمية في كافة القطاعات بالمحافظة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

وكذلك أعلنت مديرية العمل عن ختام فعاليات الدورة التدريبية على مهن الخياطة والتفصيل بمركز التدريب المهني بالطود وكذلك الفندقة الشاملة، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز محافظة الأقصر، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، إن تلك الدورات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أن الدورة التدريبية على مهن الخياطة استمرت لمدة 40 يوما بواقع 200 ساعة تدريبية نظرية وعملية ، وأن التدريب علي الفندقة الشاملة جرى بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، ومنتجع هيلتون الأقصر ومديرية العمل والذي استمر لمدة 6 أسابيع ، ويمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.