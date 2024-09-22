مجال السلامة والصحة المهنية وقانون العمل.. ندوة توعوية لعمال محافظة المنيا

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان..

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، ندوة للتوعية بحضور 52 من العاملين بجامعة دراية بالمنيا الجديدة، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بأحكام قانون العمل فيما يخص حقوق العمال وواجباتهم والإجازات، والحد الأدنى للأجور وتطبيقه بالمنشآت.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027.

وناقشت الندوة أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وانواعها وكيفية مواجهتها، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، وتحليل مخاطر بيئة العمل ، والقرار رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٣.

يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة مع بداية العام الدراسى الجديد ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضافت مدير المديرية، أنه قام بشرح موضوعات السلامة والصحة المهنية الكيميائي عبدالله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندس احمد عبد الشافى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة، وقام بشرح موضوعات تفتيش العمل محمود مهدى مدير مكتب عمل المنيا الجديدة ، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات المقدمة من المشاركين بحضور محمد صلاح وكيل المديرية.