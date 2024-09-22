إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي.. موعد المباراة والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد لديربي الدوري الإيطالي، عندما تنطلق صافرة أحداث مباراة إنتر ميلان ضد ميلان، التى يستضيفها ملعب “جوزيبي مياتزا”، بالجولة الخامسة من عمر المسابقة.



موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان

تنقل مباراة إنتر وميلان على شاشة قناة: AD SPORTS Premium 1

ويمتلك فريق الإنتر سلسلة من الانتصارات على حساب نظيره ميلان خلال تاريخ المواجهات التى جمعت بين الفريقين، خلال 239 مواجهة بين الفريقين بجميع المسابقات، بعدما فاز صاحب الأرض في مباراة اليوم بـ 91 مباراة، مقابل الخسارة 79، بينما كان التعادل في 69 مباراة.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة التسويقية للاعبين على مستوى العالم، فإن إنتر ميلان قيمته التسويقية تبلغ 672.30 مليون يورو، أما ميلان قيمته تبلغ 601 مليون يورو.