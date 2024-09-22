“دلع بنات”.. أغاني المهرجانات تصدح في مدارس المنوفية

سيطرت حالة من الغضب على أولياء الأمور بمحافظة المنوفية ، إثر انتشار مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث استقبلت مدرسة طه حسين بمركز أشمون بمحافظة المنوفية الطلاب على أنغام أغاني مهرجان “دلع بنا”، داخل المدرسة.

وحدثت الواقعة في مدرسة طه حسين التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وانتشرت عقب قيام أحد الحاضرين الواقعة فيها بتصويرها ونشرها على حسابه الشخصي فيسبوك.

واعترض بعض أولياء الأمور في التعليقات على استقبال الطلاب والطالبات الجدد بالصفوف الاولى باول أيام العام الدراسي الجديد علي أغاني المهرجانات، قائلين «أننا في الماضي كانت المدارس تستقبلنا بالقرآن الكريم وقال آخرون كانت الأغاني الوطنية المبهجة التي تبث في روحنا حب الوطن .أما الآن أصبحت الأغاني والمهرجانات الراعي الرسمي في المدارس».

مدارس المنوفية تستقبل 1.1 مليون طالب في العام الدراسي الجديد اليوم الأحد

تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدرسة الأحمدية الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، يرافقة الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة.

و"الفولي " المدرسة والفصول الدراسية، وشارك التلاميذ فرحتهم باستقبال العام الدراسي الجديد وسط الألعاب والبالونات والأغاني المبهجة للأطفال.

وشهد "الفولي" طابور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطني،

كما رحب بالتلاميذ الجدد داخل المدارس.

وأكد مدير تعليم المنوفية أن المحافظة تستقبل أبنائها البالغ عددهم 1115889طالبه وطالبة ، موزعين على 30840 فصل دراسي، داخل 21719 مدرسة بجميع المراحل.

استقرار العملية التعليمية

كما أشار " الفولي " أنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.

وأشاد "الفولي" خلال جولتة في أول أيام الدراسة بالاقبال الكبير من التلاميذ، متمنيًا لجميع الطلبة والمعلمين بمحافظة المنوفية عام دراسي موفق، وينتظر غدا اكتما انتظام باقي صفوف التعليم المختلفه لَالتي تخلفت عن الانتظام اليوم.