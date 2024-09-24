بدء الموسم الخامس من برنامج "عايشين بخيرها"

بدأ الموسم الزراعي الخامس لمحصول البطاطس ضمن برنامجها "عايشين بخيرها" بمحافظة بني سويف، انطلق هذا البرنامج عام 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة كير مصر ومؤسسة بيبسيكو، الذراع الخيري لشركة بيبسيكو، لتمكين آلاف المزارعين والمزارعات في محافظات البحيرة والجيزة والمنيا وبني سويف.

يُعد برنامج "عايشين بخيرها" احد محاور برنامج بيبسيكو الزراعي، الذي يعد واحد من أكبر البرامج الزراعية على مستوى بيبسيكو العالمية، مما يعكس التزام بيبسيكو بدعم القطاع الزراعي والمزارعين وتوطين زراعة وانتاج التقاوي والبطاطس والذرة لمنتجاتها.

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن سعادته وحرصه على المشاركة في هذه الفعالية، التي تمثل قصة ونموذجا للنجاح وتؤكد بشكل واضح التناغم الذي يجمع بين الأجهزة التنفيذية وهيئات مؤسسات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص، وهو ما يتسق مع توجه الدولة في مجال تضافر كل الجهود لتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتتسم بالاستدامة؛ خصوصًا وأن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة وتمكين المرأة المصرية بشكل عام والريفية بشكل خاص، وتكاملًا مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة.

قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال أفريقيا: "تمتلك بيبسيكو مصر واحد من أكبر برامج الزراعة على مستوى الشركة عالمياً حيث نقوم بزراعة 40,000 فدان، كما قدمت شركة شيبسي لأول مرة في مصر مفهوم زراعة التقاوي للتصنيع، وبدأت الرحلة في عام 2013 بإدخال زراعة أصناف 'فريتو لاي'، التي توفر عوائد أفضل للمزارعين ومعايير جودة أعلى".

وأضاف شلباية: "نفتخر بدورنا في دعم وتمكين المزارعين المصريين، حيث نرى فيهم شركاء حقيقيين في رحلتنا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. تلتزم الشركة بدعم القطاع الزراعي المحلي من خلال برامج تدريبية ومبادرات تسهم في توطين الزراعة وتلبية 100% من احتياجات الشركة على المستوى المحلي، ويساهم برنامج 'عايشين بخيرها'، للعام الخامس على التوالي، في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الأشخاص، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم".

أشادت نهال القويسني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة كير مصر للتنمية، بنجاح مشروع عايشين بخيرها المنفذ بواسطة مؤسسة كير مصر في الوصول إلى أكثر من 1500 مزارع خلال الاربع أعوام السابقة، وتمثل نسبة السيدات المزارعات 20% من إجمالي المزارعين، نجح المشروع ان يصل لأكثر من من 107% من المستهدف من المستفيدين من البرنامج، حيث وصل المشروع إلى 500,000 مستفيد من برنامج عايشين بخيرها مقارنة بـ 465,600 مستهدف.