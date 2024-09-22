تزاحم وتكدس مروري مع أول أيام الدراسة بالإسماعيلية

شهدت حركة المرور اليوم الاحد بمدينة الإسماعيلية تزاحم وتكدس مروري في الساعات الأولى من الصباح مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية نشاط في حركة المرور للسيارات والحافلات المدرسية على المحاور المرورية الرئيسية والميادين العامة وفي محيط المدارس والمعاهد الازهرية داخل مدينة الإسماعيلية وسط تواجد امني مكثف لتنظيم حركة المرور والسيطرة على التكدس المروري منذ السابعة من صباح اليوم تزامنا مع مواعيد المدارس.

وتنطلق الدراسة اليوم داخل ١٠٦١ مدرسة تضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، بإجمالي عدد ٣٨٥ ألف طالب وطالبة، على مستوى ٨ إدارات تعليمية بنطاق محافظة الإسماعيلية. وينتظم طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على أن تكتمل كافة الصفوف الدراسية بكافة مراحل التعليم على مدار الاسبوع الاول من العام الدراسي الجديد.حيث تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.



وسجلت درجات الحرارة اليوم الاحد تراجعا في معدلاتها حيث بلغت العظمى ٣٣ درجة مئوية والصغرى ٢٢ درجة فيما وصلت درجة الرطوبة لنحو ٧٤% مما يزيد من درجة حرارة الطقس.

وشهد محيط المجمعات الحكومية والبنوك اليوم الأحد بمناطق وسط البلد والخامسة والسلطان حسين زاحما مروريا مع أول أيام العمل الرسمية بعد انقضاء عطلة نهاية الاسبوع .