هل أنقذت أمازون أسهم إنتل؟

قد يكون من المفيد أن يكون لديك أصدقاء أثرياء، هذا صحيح بشكل خاص عندما يدير هذا الصديق أكبر شركة حوسبة سحابية في العالم وأنت شركة مصنعة لرقائق الكمبيوتر. هذا هو السبب في ارتفاع أسهم إنتل (INTC 3.31%) بعد أن أعلنت الشركة عن شراكة جديدة مع أمازون (AMZN 0.91%) لتصميمات رقائق مخصصة لشركتها التابعة Amazon Web Services (AWS).

ارتفعت أسهم إنتل من حوالي 19 دولارًا إلى 21 دولارًا بعد هذا الخبر، مما أدى إلى وقف الخسائر المؤلمة التي تكبدها المساهمون خلال السنوات القليلة الماضية.

انخفضت أسهم إنتل بنسبة 70٪ من أعلى مستوى لها في خمس سنوات حيث تكافح الشركة لبناء أعمالها الجديدة في مجال الصب والتنافس في عصر الذكاء الاصطناعي.

اليوم، تتدخل أمازون وتقول إنها ستستثمر في أعمال رقائق الكمبيوتر التابعة لشركة إنتل على المدى الطويل.

هل يجعل هذا سهم إنتل شراءً بعد انخفاضه بنسبة 70٪ من أعلى مستوياته الأخيرة؟

الشراكات لتصميم الرقائق

في السادس عشر من سبتمبر، أعلنت أمازون وإنتل عن استثمار مشترك في تصميم الرقائق المخصصة بتكلفة مليارات الدولارات.

بعبارة أخرى، وافقت الشركتان على تجميع الموارد لتصميم رقائق الكمبيوتر معًا. ستنفق أمازون أيضًا 7.8 مليار دولار في وسط أوهايو على تطوير مركز البيانات.

هذا قريب من المكان الذي تبني فيه إنتل مصنعًا لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 20 مليار دولار.

إن العلاقة بين أمازون وإنتل توطدت. وهذا منطقي لسببين رئيسيين. أولاً، تعد إنتل واحدة من أكبر موردي رقائق الكمبيوتر لمراكز بيانات AWS.

تنفق أمازون مليارات الدولارات مع إنتل كل عام، لذا إذا تمكنت من تحسين تصميمات الرقائق، فستجني كلتا الشركتين المال.

ثانيًا، فقدت إنتل حصة في السوق خلال طفرة الذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة الماضية لصالح إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

إن إنفيديا على وجه التحديد تتقدم كثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي وزادت أسعارها للعملاء مثل أمازون.

من المرجح أن ترى أمازون شراكة تصميم الرقائق هذه مع إنتل كوسيلة لزيادة المنافسة مع إنفيديا، مما سيؤدي على أمل خفض تكاليف رقائق الكمبيوتر الخاصة بها.

يمكن لشركة Intel الفوز من خلال سرقة حصة السوق من Nvidia.