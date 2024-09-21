موعد سفر بعثة الزمالك إلى السعودية لمواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي

قال الإعلامى خالد الغندور، بأن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استقر على سفر ٢٤ لاعب إلى السعودية لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز استقر على اصطحاب ٢٤ لاعب في قائمة مباراة السوبر بالرغم من تحديد ٢٠ لاعب فقط.

وتابع :" قرار جوميز جاء خوفاً من تعرض أي لاعب لإصابة قوية، خصوصاً أن لائحة كاف تنص على استبدال أي لاعب قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة في حال وجود أي إصابة قوية".

وأختتم:" من الوارد أن نرى أحمد فتوح في قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية ".