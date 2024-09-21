محافظ أسوان: تلوث محطات المياه “شائعة”.. حللنا 103 محطة وجدناها "صالحة"

علق اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على زيادة الإصابات المجهولة في أسوان، مشددًا على أن الإصابات بدأت بالتحديد في منطقتين بأسوان بعد المولد النبوي الشريف مباشرة، بسبب تناول بعض الأطعمة والمشروبات، مشددًا على أن بعض هذه الأطعمة والوجبات ملوثة، منوهًا بأن الإصابات لا تخرج عن كونها نزلات معوية شديدة وهذا الأمر وارد في فصل الصيف خاصة في المناطق الحارة مثل أسوان.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، :"هناك توجيهات من قبل رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بالدفع بفرق فنية إلى محافظة أسوان، ومواجهة هذه الازمة على عدة محاور".

وشدد على أن توجيهات رئيس الوزراء بأن يتم التعامل مع الوضع في أسوان من خلال مراجعة كافة المستشفيات، والامراض الوبائية ، وإرسال مجموعات عمل إلى المنازل لتقصي الحقائق، مؤكدًا أن هناك شائعات حول تلوث محطات المياه في أسوان، مشيرًا إلى أن تم إجراء تحليل لـ103 محطة، ولم يتبين حدوث أي تلوث في المياه ، ليس هذا فقط بل تم إجراء مرور مكثف على المطاعم، وتم إعدام طن من الأطعمة الغير صالحة، مؤكدًا أن أسوان بخير، ونستعد لموسم سياحي خلال الفترة المقبلة.

