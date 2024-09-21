الخشاب: سعيد بتدريب النصر

أكد شريف الخشاب المدير الفني لنادي النصر أنه سعيد بالعمل في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موجها الشكر لعبد الحميد علي ميدو المدير الفني السابق وجهازه المعاون على المجهود المبذول مع الفريق خلال الفترة الماضية وهو من الشخصيات المحترمة واحد أبناء النادي .

وقال شريف الخشاب.. النصر نادي كبير ومن الأندية القريبة لقلبي بحكم صداقتي مع الراحل الدكتور عمرو عبد الحق والمستشار اشرف لطفي رئيس النادي الحالي عشرة عمر طويله جدا ومن الشخصيات المحترمة.

وتابع الخشاب .. النصر نادي كبير ومكانته كبيرة ومكانه الطبيعي في الدوري الممتاز أو المحترفين لما يمتلكه النادي من مقومات وإمكانيات تجعله ضمن الفرق الكبيرة بمصر ولكن الظروف وشكل المسابقات هي اللي وصلت النادي لهذه المرحلة.

وشدد الخشاب على ضرورة الالتزام والتكاتف من جميع اللاعبين حتى يحالفنا التوفيق ونستطيع الوصول بنادي النصر للمكانة التي يستحقها .

واضاف المدير الفني لنادي النصر .. الفريق يضم عناصر جيدة لاعبين مميزين وأعمارهم السنية صغيره مع العمل سيكون لهم شأن آخر ومنهم من سيصبح من نجوم الدوري الممتاز كعادة نادي النصر وينقص الفريق بعض الاضافات البسيطة وسنعمل عليها الفترة المقبلة وطموحاتي كبيرة جدا مع النصر وسنعمل علي كل مباراة على حدى.

وتابع شريف الخشاب .. امتلك من الخبرات ما يجعلني أن اصل بفكري وطريقة العمل للاعبين بشكل سريع حيث مررت بمثل هذا الظروف مع أكثر من فريق توليت قيادته وقادر على التكيف مع اللاعبين ولكن أمامنا 20 يوم قبل بداية الموسم الجديد علينا العمل باجتهاد الاستعدادات بالشكل المطلوب للمنافسة من المباراة الأولى أمام بورفؤاد خاصة وان المنافسة صعبة وعلينا التركيز جيدا في كل المباريات من أجل حصد النقاط والصعود في نهاية الموسم.

واختتم شريل الخشاب تصريحاته قائلا .. مجلس الإدارة يعمل بجد وإخلاص من أجل النادي والمستشار اشرف لطفي يبذل جهد كبير بشكل يومي واتمنى المساندة من الجميع من أبناء واعضاء ومحبي النادي

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرانه اليوم تحت قيادة شريف الخشاب المدير الفني في أول مران له ضمن الاستعدادات للموسم المقبل بدوري القسم الثاني ب.

وجاء المران خفيف بدا بالجري وتدريبات الإطالة واختتم بتقسيمة بين اللاعبين.

و حضر المران المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والمستشار ابراهيم المرعشلي والاستاذ رامي خليل عضوي مجلس الإدارة.

وحرص شريف الخشاب على عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني والذي يضم محمد عبد الفتاح كفتة مدير الكرة ووائل القباني المدرب العام وحازم ممدوح المدرب المساعد ومحمد صبحي مدرب حراس المرمى تحدث خلالها عن طريقة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الخشاب على ضرورة التزام الجميع بالتدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة والتركيز في كرة القدم فقط دون التطرق لأية أمور أخرى تُشتت الفريق قبل انطلاق بطولة الدوري من أجل تحقيق الهدف بالصعود لدوري المحترفين وهو الطموح الذي يسعى إليه النادي والجهاز الفني واللاعبين.