الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أستاذ مناخ يُحذر: حدوث السيول بالخريف متوقع بنسبة 100%

الدكتور علي قطب
الدكتور علي قطب

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن الفصول الانتقالية والرئيسية محددة بتواريخ ثابتة مساء 22 من شهر سبتمبر هو بداية فصل الخريف فلكيًا، موضحًا أن بدايات أي فصل انتقالي تأخذ سمات الفصل المنتهي وتحتاج لفترة زمنية للانتقال للفصل الأخر.

 بداية فصل الخريف فلكيًا

وأشار "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يمكن تقسيم فصل الخريف لجزئين الجزء الأول منه سماته صيفية والجزء الثاني من الفصل يكون سماته شتوية، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن نشهد سيول خلال الايام المقبلة، مع بداية كل فصل خريف يصدر بيان تحذيري للمحافظات الساحلية على البحر الأحمر والمتوسط؛ لأنه من المتوقع أن تشهد سيول.

وأوضح أن تكوين السيول وارد في فصل الخريف ولا يمكن تحديد موعده إلا قبل حدوث السيول بأسبوع واحد، متابعًا: "نسبة حدوث السيول في الخريف 100%".

وكانت أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود غدًا الموافق أول أيام فصل الخريف، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلا.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، فضلًا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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