اكتمال مجلس المقاصة بعد موافقة «عمومية» الشركة على رئيس المجلس والعضو المنتدب

11 عضواً بالمجلس

يدعو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الجديد والمنتخب من الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام القليلة القادمة، عمومية الشركة للموافقة على اختيار الدكتور خالد سرى صيام رئيسا للشركة، وهشام مبروك عضوا منتدبا.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن مجلس الإدارة فى انتظار اعتماد الرقابة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، ومن بينهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.

كان قد تقدم عدد محدود من المرشحين لمنصب العضو المنتدب، والرئيس، وقام مجلس الإدارة باختيار الأسماء المرشحة، وتم إرسالها إلى الرقابة المالية لاعتمادها.

سبق وأن ناقش المجلس الآليات المحددة لطلبات الترشح لكل من رئاسة مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.. كان قد أسدل الستار يوم 1 سبتمبر 2024 على انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة «2024-2027»، وذلك بعد ماراثون استمر قرابة الشهرين لاختيار 8 أعضاء يمثلون شرائح وفئات سوق المال.

فاز بمقعد الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة كل من علا المندوه عضو مجلس إدارة سابق بشركة أسطول للاستثمارات، بفارق كبير عن ثانى منافسيها، حيث حصلت على 11247966 من إجمالى حصص الأسهم بالمقاصة، وحصل أشرف بهى وكيل محافظ البنك المركزى للرقابة الداخلية والعضو السابق بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة على 8.5 مليون سهم، وسالى فؤاد وكيل محافظ البنك المركزى والعضو السابق بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة 6.4 مليون سهم، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية 4.4 مليون سهم.