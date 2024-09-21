رئيس "قاوم" يحذر من الابتزاز الإلكتروني من خلال لعبة "بابجي"

قال محمد اليماني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "قاوم" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الشخص الذي يتعرض للابتزاز يخشى في البداية من البلاغ، حتى لا يتعرض للوم من الأهل، مشيرًا إلى أن الجريمة انتقلت من الشارع والأتوبيس إلى الإنترنت، ومن الضروري أن يكون لدى الشباب الوعي الكافي بالجرائم الإلكترونية.

وأضاف "اليماني"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك بعض الفتيات انتحرت خوفًا من الأهل بسبب الابتزاز الإلكتروني، ولهذا السبب تم إنشاء صفحة "قاوم" لمساعدة أي شخص يتعرض للابتزاز.

وأوضح أن شراء تليفون للأطفال الذين يقل عمرهم عن 13 عامًا بدون مراقبته مشكلة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الأطفال في الأغلب يقومون بعلب لعبة "بابجي"، والكثير من هؤلاء تعرضوا لابتزاز إلكتروني، خاصة وأن هذه الألعاب تحتوي على تعارض داخل اللعبة.