افتتاح أسبوع الثقافة الكوري على المسرح الكبير بالأوبرا

تجسيدا لأهداف الثقافة المصرية الخاصة بمد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم، تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية حفل انطلاق فعاليات أسبوع ثقافى بمناسبة الذكرى العاشرة لإفتتاح المركز الثقافى الكورى فى مصر، وذلك فى الثامنة مساء الأحد ٢٢ سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج تحت شعار k- sound عرضا موسيقيا تحييه فرقة لى نالتشى التى تجمع بين موسيقى البانسوري الكورية التقليدية وأسلوب البوب الحديث.

ويقام على هامش الحفل معرضا بعنوان " play k sound “ بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية، فى الفترة من الأحد ٢٢ سبتمبر حتى السبت ٢٨ سبتمبر، يبدا يوميا من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءا.

ويضم ١٥ لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية الكورية والاريرانج الشعبية الكورية، ويصاحب المعرض تشغيل موسيقي الجوجاك وتشمل الآلات الموسيقية التقليدية في كوريا التي تم العزف عليها منذ العصور القديمة، تندرج هذة الآلات ضمن ثلاث فئات : آلات وترية – آلات النفخ - الطبول موسيقي. وكذلك موسيقى الاريرانج وهى من نوعية الأغانى الشعبية الكورية التقليدية والتي تمثل ثقافة الشعب الكوري لتناسب النكهة الجمالية لكل المقاطعات الكورية.