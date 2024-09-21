ننشر اعترافات مسجل خطر سقط في قبضة الأمن

اعترف مسجل خطر سقط في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في العبور، وأرشد عن مصدر حصوله على كيلو و200 جرام من مخدر الحشيش، حيث كشف عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر ليتولى ترويجه بين زبائنه من المتعاطين.

كما اعترف المتهم بحيازة سلاحين ناريين، وعدد من الطلقات، بقصد الدفاع عن نفسه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات تفيد تورط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، في الاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته ( بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى")، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد قررت نيابة الشروق الكلية حبس عاطلين لقيامهما بسرقة سيارة عقب إطلاق النيران على قائدها وإصابته بجروح بمنطقة الشروق.

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق؛ لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة من أحد الأشخاص وإحداث إصابته بطلق ناري.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على مصاب ملقي بالطريق العام وبه آثار طلق ناري.

وانتقلت قوة أمنية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وبإجراء التحريات تبين تعرضه لسرقة سيارته، وتم تحديد المتهمين والقبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على فرد خرطوش وطلقة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد شهدت منطقة برج العرب بغرب الاسكندرية حادث ماساوى حيث لقى 4 عمال غطاسين مصرعهم داخل بيارة صرف صحى بالحى الخامس .

كان مامور قسم شرطة برج العرب بغرب قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورد بلاغ من الاهالى وقوع حادث مصرع عدة أشخاص داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بفريق متخصص وتم استخراج جثامين 4 أشخاص، ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وجاري التحقيق في الواقعة. وكشفت المعلومات أن الحادث وقع عقب قيام أحد الغطاسين بالعمل في بيارة فاختل توازنه ووقع بداخلها، وعندما حاول زملائه إنقاذه لقوا جميعهم مصرعهم، وهم كل من؛ علي.ع-32 عاما، جمعة.س- 41 عاما، عادل.ق- 30 عاما، محمد.ع.

انتقل فريق من الاجهزة الامنية والنيابة العامة لمعاينة الحادث وسؤال شهود الواقعة ، امرت النيابة ، بالتصريح بدفن جثامين 4 غطاسين لقوا مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب في الإسكندرية. وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

توقيع الكشف الطبي على الضحايا لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة والتصريح بدفنهم بعد ذلك، كما قررت ندب فريق فني لمعاينة موقع الحادث وفحص توافر الاشتراطات الصحية وقواعد الأمان داخل المكان.