300 فرصة عمل لشباب أسيوط في مشروعات "المقاولون العرب"

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن توفير 300 فرصة عمل لشباب المحافظة، للعمل بمشروعات شركة "المقاولون العرب" بأسيوط، على مجموعة من المهن وهى: عدد (100) نجار مسلح ، وعدد (100) حداد مسلح ، وعدد (100) عامل مساعد.

وقال على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، إنالإعلان عن تلك الوظائف تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه على من يرغب بالالتحاق بمهنة "نجار مسلح" التواصل مع علاء ثابت على الأرقام التالية : ٠١٠٠٣٩٤٧٩١٨ ، ٠١٢٢٧٤٩٩٩٩٠، ومهنة "حداد مسلح" يتم التواصل مع جمال تادروس على الأرقام التالية: ٠١٠٣٣٦٦٧٢٥٨ ، ٠١٢٢٧٤٧٥٧٦٠، ومهنة عامل مساعد التواصل مع أشرف سيد على الأرقام التالية: ٠١١١٠١٥٧٠٣١ ، ٠١٢٨٧٦٢٦٩٢٠.

ويأتي ذلك فى إطار جهود المديرية من خلال الإدارات المختلفة ومكاتب العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب من الجنسين لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لديهم وتوفير حياة كريمة لهم مع متابعة العاملين بالقطاع الخاص وتوعيتهم وتثقيفهم مع الحفاظ على بيئة عمل متوازنة في المنشآت.