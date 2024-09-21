تفاصيل.. رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع شركة "إيفا فارما للصناعات الدوائية"

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة تفقدية لمجمع مصانع شركة "إيفا فارما للصناعات الدوائية"، وهي إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء والمستحضرات الطبية،وذلك خلال زيارته اليوم لمدينة "السادس من أكتوبر" لتفقد عدد من مصانع الأدوية المهمة

وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمجمع على تفقد خطوط الإنتاج وعدد من منشآته التي تضم أحدث التقنيات الإنتاجية في مختلف المجالات، والمُعتمدة من وكالة الدواء الأوروبية، والتي تُصدر منتجاتها لعدة دول حول العالم.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن زيارة اليوم تشمل مصانع مهمة ومتنوعة، ما بين تلك التابعة لشركات وطنية، ومصانع أخرى تابعة لشركات القطاع الخاص؛ وتستهدف جميعها بشكل رئيس تلبية الاحتياجات المحلية وتوطين صناعة مختلف المستحضرات الدوائية، فضلًا عن زيادة التصدير للخارج، لا سيما في ظل دعم الدولة الكبير لذلك القطاع الحيوي.

فيما أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن شركة إيفا فارما تحرص على تنفيذ مستهدفات الدولة المصرية بتوطين المستحضرات العلاجية الحديثة والرائدة، والتوسع في إنتاج اللقاحات المختلفة وغيرها من المستحضرات الدوائية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تعميق التصنيع المحلي لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، بغرض توفير احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير.

هذا، وقد استمع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تفقد المصنع، إلى شرح من الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، الذي أوضح أن مجمع المصانع يضم منشآت لإنتاج الأنسولين عالي الجودة، والمضادات الحيوية الحديثة، وعلاجات الأمراض المزمنة، فضلًا عن منشآت تصنيع اللقاحات البشرية والبيطرية، ومنشآت ومعامل البحوث الطبية على أعلى مستوى، وذلك بهدف توفير مستحضرات ذات جودة وموثوقية عالية وسعر يتناسب مع احتياجات القطاع الدوائى المصرى ويتطابق مع متطلبات الأسواق العالمية.



وقال العضو المنتدب لشركة إيفا فارما: تم بدء الإنتاج بمجمع مصانع إيفا فارما فى عام 2017 على مساحة 125 ألف متر مربع ليصبح من أكبر المجمعات الصناعية فى مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن المجمع الصناعى يشمل مصنعا للمستحضرات الصلبة (اقراص و كبسولات)، ومصنعا لانتاج المضادات الحيوية العقيمة، ومصنعا لانتاج الكبسولات الرخوة، ومصنعا لانتاج اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى مصنع حديث لإنتاج الأنسولين البشرى بالتعاون مع شركة Eli Lilly العالمية.

وأضاف أنه من خلال فريق من المحترفين مكون من ٥٠٠٠ متخصص، تنتج الشركة أكثر من مليون منتج للرعاية الصحية يوميًا في المصانع الخاصة بها، مؤكدا أن تلك المصانع مصممة على أحدث طراز، ومجهزة بأعلى التقنيات المعترف بها دولِيًّا للابتكار.

ولفت الدكتور/ رياض أرمانيوس إلى أن شركة ايفا فارما تستثمر في الابتكار، ويعد مركز الأبحاث والتطوير الخاص بإيفا فارما أكبر مركز مخصص للأبحاث الإكلينيكية وتطوير الأدوية سواء في مجالات الجينوم البشري أو اللقاحات.

ونوه إلى أن الشركة تضم مجموعة من منتجات الرعاية الصحية التي تركز على تلبية احتياجات المرضى في العديد من الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والأورام، والجهاز العصبي، والرمد، والمضادات الحيوية، والعظام، وتسكين الآلام، وأمراض الكبد، والصحة الإنجابية، والمكملات الغذائية؛ وذلك لتلبية الاحتياج المحلي والدولي.

وأضاف العضو المنتدب لشركة إيفا فارما أن الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة من خلال مراكزها البحثية الى ابتكار وتطوير عدد أكبر من المستحضرات التى تغطى قطاعا واسعا من احتياجات السوق المصرية من أدوية بشرية وبيطرية ومكملات غذائية؛ بهدف تغطية الاحتياجات المحلية والتوسع فى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن شركة إيفا فارما تمتلك شراكات مع العديد من الكيانات الرائدة في مجال الأدوية من خلال شراكات للتصنيع والتوزيع والتسويق لتوفير علاجات وحلول صحية متطورة.

وأوضح الدكتور رياض أرمانيوس أن إيفا فارما تضع إنتاج "الأنسولين البشري" في مقدمة أولوياتها حاليًا؛ بعد الاتفاق على تصنيعه وتصديره لأكثر من 56 دولة حول العالم في الفترة المقبلة.

وقال: تعد إيفا فارما واحدة من أسرع منظمات الرعاية الصحية نمواً في أفريقيا والشرق الأوسط مع تواجدها على نطاق كبير في أكثر من 50 دولة حول العالم بفضل امتلاكها أحدث الماكينات عالميًا.

وأضاف: نتيجة لذلك، حصلت مصانع ايفا فارما على الاعتماد من قبل هيئات محلية وعالمية متعددة، مثل: هيئة الدواء المصرية، الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء السعودية، مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكالة الأدوية الأوروبية، وزارة الصحة الكندية، وزارة الصحة بمملكة البحرين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، مما عزز مكانة الشركة ووضعها فى مقدمة الشركات العاملة فى السوق المصرية و الأسواق العالمية.

ولفت الدكتور رياض أرمانيوس إلى حرص الشركة على الحصول على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، و ذلك من خلال مجموعة من اتفاقيات التعاون مع كبرى الشركات العالمية فى المجال لتأكيد ريادة الصناعة المصرية فى المحافل الدولية.