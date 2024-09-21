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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفيرنا ببوليفيا يُشارك في فعاليات الصداقة بين البلدين بمدرسة مصر في لاباز

حاتم النشار سفير
حاتم النشار سفير مصر لدى بوليفيا

شارك حاتم النشار، سفير مصر لدى بوليفيا، وأعضاء السفارة في الفعاليات السنوية للصداقة المصرية – البوليفية بمدرسة مصر في العاصمة لاباز، حيث تضمنت عروضاً متنوعة على مدار عدة أيام لأكثر من ثلاث مائة طالباً في إطار أنشطة علمية ومسرحية وفنية تناولت جميعها تاريخ مصر وحضارتها العريقة.
شهدت الفعاليات إعراب إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس عن رغبتهم في استقدام مدرس لتعليم اللغة العربية لأول مرة في المدارس البوليفية، والموافقة على أن يكون المنهج الدراسي العربي تحت الإشراف الفني المباشر من الأزهر الشريف وتزويد المدرسة بالمناهج والكتب الدراسية المطلوبة.
أبرز السفير المصري في كلمته مدى الاهتمام الذي توليه السفارة للتواصل مع مدرسة مصر والتي تحمل اسم بلدنا منذ سبعة عقود وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مثمناً دورها الهام في دعم العلاقات والتواجد المصري ونشر الوعي والمعرفة وتطوير المهارات لدى الطلاب في جميع الصفوف الدراسية.
كما دعا السفير المصري الطلاب إلى المشاركة في بعض الفعاليات الثقافية والسياحية التي ستنظمها السفارة مع الحكومة البوليفية خلال الفترة القادمة، مع المساهمة في الوقت نفسه في شرح الحقبات الزمنية المختلفة بتاريخ مصر الفرعوني والترويج الإيجابي لصورة الدولة المصرية أمام المواطنين البوليفيين.

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