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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

عربية النواب تطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذى تقدمت به دولة فلسطين يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا مؤكداً أن هذا القرار يُشكل خطوة مهمة من أجل العمل على إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويعكس الدعم الدولي المتزايد لإنهاء الاحتلال الذي وصفته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بأنه غير قانوني وآن له أن ينتهي.

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وطالب " أباظة " فى بيان له أصدره آليوم من المجتمع الدولي بصفة عامة والدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل عاجل من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة، وتكثيف المساعي الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وتخفيف المعاناة عنهم.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة اجبار اسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرار اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة موجهاً تحية قلبية للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده المستمر فى وجه الاحتلال الاسرائيلى لتحقيق حلمه فى اقامة دولته المستقلة

 

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