مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم الفنان الفلسطيني غنام غنام

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنان الفلسطيني "غنام غنام" خلال حفل افتتاح الدورة السابعة للمهرجان، وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية خاصة، والفنية بشكل عام .

وأوضح المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التى تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تضم أكثر من ٢٠ عرضا مسرحيا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

كما تتضمن عدد من الورش الفنية تقام أيام 2 و3 و4 أكتوبر، وهى مقدمة من مدربين من مصر وبعض الدول الأوروبية والعربية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للدورة السابعة للمهرجان خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد يوم الثلاثاء المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الهيئة العليا للمهرجان وعدد من النجوم المكرمين فى مقدمتهم النجمة "نيللى والنجم هاني رمزي .

من هو غنام غنام؟

بدأ الفنان غنام غنام، العمل المسرحي في سبعينيات القرن الماضي، برفقة مجموعات مسرحية محلية في مسارح مدينة يافا بغزة، ثم بعد انتقاله للأردن أسس مع عدد من زملائه (فرقة جرش المسرحية للهواة، تدور مجمل أعماله حول معاناة الفرد الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في المنفى، وكانت آخر أعماله في عام 2018 مسرحية (سأموت في المنفى)، وهي من مسرحيات المونودراما، وقدمها على عدد من المسارح العربية.



وكتب الفنان غنام غنام، للمسرح وقدم العديد من النصوص والمجموعات المسرحية، وهو عضو في رابطة نقابة الفنانين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وعضو اللجنة التأسيسية للهيئة العربية للمسرح، وشغل منصب مسؤول الإعلام والنشر في الهيئة العربية للمسرح 2011 - 2019، ومقرر المجلس التنفيذي الأول للهيئة العربية للمسرح، ومسؤول التأهيل والتدريب والمسرح المدرسي بالهيئة العربية للمسرح 2019 حتى الآن .

حاز الفنان والمخرج غنام غنام، على جوائز كثيرة في التأليف والإخراج محليا وعربيا منذ بداية رحلته، ومنها : جائزة الدولة التشجيعية لأفضل عرض مسرحي متكامل، جائزة التأليف والإخراج المسرحي في مهرجان المسرح الأردني، جائزة دولة فلسطين للفنون فرع المسرح، كما شارك في إحدى دورات مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بعرض سأموت في المنفى، وكرم من مهرجان المنصورة المسرحي والمجلس الأعلى للثقافة بمصر عام 2023، بالإضافة إلى العديد من التكريمات فى مختلف الفعاليات بعدد من الدول العربية .