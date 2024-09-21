كوالكوم تخطط للاستحواذ على إنتل

يبدو أن شركة كوالكوم ترى أن أعمال إنتل المتعثرة تشكل فرصة محتملة. فقد أفادت تقارير أن شركة صناعة الرقائق التي تتخذ من سان دييغو مقراً لها أعربت عن اهتمامها بالاستحواذ على إنتل "في الأيام الأخيرة"، وفقاً لتقرير جديد في صحيفة وول ستريت جورنال.

ورغم أن التقرير يحذر من أن مثل هذه الصفقة "بعيدة كل البعد عن كونها مؤكدة"، إلا أنها ستشكل ثورة كبرى في صناعة الرقائق في الولايات المتحدة. ومن المرجح أيضاً، كما تشير صحيفة وول ستريت جورنال، أن تثير تساؤلات تتعلق بمكافحة الاحتكار. ولكن اهتمام كوالكوم المعلن بالاستحواذ يؤكد مدى المعاناة التي واجهتها أعمال إنتل على مدار العام الماضي.

أعلنت إنتل عن خطط لخفض 15 ألف وظيفة الشهر الماضي مع ارتفاع خسائرها الفصلية إلى 1.6 مليار دولار. كما تعاني أعمالها في مجال الصب، حيث بلغت خسائرها التشغيلية 2.8 مليار دولار في الربع الأخير. وأعلن الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لفصل أعمالها في مجال الصب إلى وحدة منفصلة عن بقية إنتل.

رفضت شركة إنتل التعليق على التقرير. ولم تستجب شركة كوالكوم على الفور لطلب التعليق.