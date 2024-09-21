السبت 21 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

وزير الخارجية يلتقي مع بعض رموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة


 

قام  الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٠ سبتمبر بزيارة مقر السفارة المصرية في واشنطن، حيث التقى بعض رموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة على هامش الزيارة التي يقوم بها لواشنطن.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أشار خلال اللقاء مع ممثلي الجالية المصرية إلى الأولوية التي تعطيها الدولة لشئون المواطنين المصريين المقيمين في الخارج.

 

كما حرص على استعراض أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، وأولويات تحركها، بالإضافة إلى ما تضطلع به من نشاط للتعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية، والتفاعل مع القضايا الدولية.

وقد حرص  على الإشارة لما توليه وزارة الخارجية من أهمية كبيرة لدعم جهود الدولة الاقتصادية والعمل على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني والترويج للمشروعات التنموية، كما حرص وزير الخارجية على الاستماع لرؤى ومقترحات ممثلي الجالية في هذا الشأن، مشيداً بالدور الذي يضطلع به أبناء مصر في الخارج من تعزيز للروابط الشعبية بين مصر والدول التي يقيمون بها.

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