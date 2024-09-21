انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس خلال ساعات

ينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

وبدأت الدراسة في العام الدراسي الجديد 2024-2025 المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024، بينما تبدأ في الجامعات يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية وانتظام الدراسة في جميع المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط، وإعادة الطلاب إلى المدارس.

خريطة العام الدراسي الجديد

واعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الدراسي 2024-2025.

وتبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد في المدارس يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في المدارس من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025 على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31 مايو 2025 كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

وتمتد إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.