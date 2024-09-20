الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شاهد.. هدف رونالدو في شباك الاتفاق بالدوري السعودي

رونالدو
رونالدو

استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل هدف التقدم لفريقه النصر أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.

txt

زعانف المقاولون العرب تتألق في بطولة القاهرة


جاء هدف رونالدو في الدقيقة 33من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء نجح في تسديدها في شباك حارس الاتفاق.

شاهد هدف رونالدو في شباك الاتفاق السعودي

وتولي المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي القيادة الفنية للنصر السعودي، بعدما قامت إدارة العالمي بإقالة البرتغالي لويس كاسترو بسبب سوء النتائج. 

ويرغب النصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتفاق من أجل مواصلة زحفه نحو متصدر المسابقة السعودية.
ودخل الاتفاق مواجهة النصر وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب

مواد متعلقة

بقميص كابتن إيهاب جلال.. انطلاق فترة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد

زعانف المقاولون العرب تتألق في بطولة القاهرة
الجريدة الورقية