محافظ القاهرة يشهد انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة 

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. أحمد هنو وزير الثقافة انطلاق فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى أطلقته مؤسسة "أولادنا" تحت شعار "بكره أحلى بينا" ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

شهد الحفل سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى، وعدد من سفراء الدول .

ويقام الملتقى بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بدار الأوبرا المصرية .

ضمت الاحتفالية عروضًا فنية لمختلف الفرق الدولية المشاركة وبعدها وعروض لعدد من الفنانين ، كما تم تكريم عدد من الأعمال والشخصيات التى أسهمت بدور فعال فى دعم ذوى القدرات الخاصة، وكذا عدد من أصحاب القدرات الخاصة، وقدمت الفرق المشاركة من الصين، المغرب، الكاميرون، ايطاليا، روسيا، الكونغو، مصر أسبانيا، تركيا، المكسيك، صربيا، كولومبيا، الأردن، اليابان، فلسطين، والهند عروضا متنوعة.



الدورة الثامنة من الملتقى الدولى تقام بمشاركة ٥٣ دولة عربية وأجنبية



جدير بالذكر أن الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى ٢٧ سبتمبر وتقام بمشاركة ٥٣ دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى من بينها وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعى، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والأثار، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة.

ويشهد الملتقى لأول مرة قسمًا للأفلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية إلى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال فى لجان التحكيم.



وكان قد قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم بتوزيع أكثر من ١٠٠٠ حقيبة مدرسية تحتوى على الأدوات المكتبية لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" بمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تستمر لمدة ١٠٠ يوم تحت رعاية وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يؤكد حرص القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة على بناء الانسان المصرى ، والتنمية البشرية بهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.



وأكد محافظ القاهرة توفير كافة الإمكانيات بمحافظة القاهرة لتنفيذ المبادرة وضمان وصولها لكافة المستهدفين منها لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تركز على التعاون المشترك بين الجهات والوزرات المختلفة التي تعمل على مساعدة ودعم وبناء شخصية الإنسان المصري بمختلف مراحل عمره،لتقديم مواطن يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

شهد الحفل م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى ، اللواء طارق البحيري رئيس حي المعادي، عز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.